加拿大反制美國 擬對210億鋁製品加徵關稅

美國總統特朗普周四公布，8月16日起對加拿大原鋁材恢復加徵10%關稅，加拿大作出反制，將對價值36億加元(約210.6億港元)的美國進口鋁製品徵收報復性關稅，正是《美墨加貿易協定》（United States–Mexico–Canada Agreement，USMCA）在7月1日生效後還未夠1個月。

特朗普周四在位於俄亥俄州的惠而浦工廠，以國家安全為由，宣布對加拿大出口到美國的鋁加徵10%的關稅，加徵的時間從8月16日開始。

加拿大副總理方慧蘭(Chrystia Freeland)指特朗普此舉亳無根據，不可接受，又指加拿大不會升級貿易戰，但也不會退縮。

方慧蘭指，政府會諮詢消費者及企業，有關針對哪些美國產品後，反制關稅措施會在30日內生效，潛在的目標清單上包括高爾夫球桿、自行車、健身器材和洗衣機。

特朗普此次是第二回針對加拿大金屬徵收關稅，2018年6月，美國亦以國家安全為由，對加拿大鋁徵收10%關稅，及對鋼鐵徵收25%關稅。加拿大則對美商品加徵160億加元的關稅作出報復，美國最終於2019年5月撤銷有關稅項，並更新北美自由貿易協議。

方慧蘭表示，加拿大政府希望美國在8月16日生效前取消鋁關稅。

責任編輯：李勝君

