  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

加拿大反制美國 擬對210億鋁製品加徵關稅

即市財經 04:07 2020/08/08

分享：

美國總統特朗普周四公布，8月16日起對加拿大原鋁材恢復加徵10%關稅，加拿大作出反制，將對價值36億加元(約210.6億港元)的美國進口鋁製品徵收報復性關稅，正是《美墨加貿易協定》（United States–Mexico–Canada Agreement，USMCA）在7月1日生效後還未夠1個月。

特朗普周四在位於俄亥俄州的惠而浦工廠，以國家安全為由，宣布對加拿大出口到美國的鋁加徵10%的關稅，加徵的時間從8月16日開始。

加拿大副總理方慧蘭(Chrystia Freeland)指特朗普此舉亳無根據，不可接受，又指加拿大不會升級貿易戰，但也不會退縮。

方慧蘭指，政府會諮詢消費者及企業，有關針對哪些美國產品後，反制關稅措施會在30日內生效，潛在的目標清單上包括高爾夫球桿、自行車、健身器材和洗衣機。

特朗普此次是第二回針對加拿大金屬徵收關稅，2018年6月，美國亦以國家安全為由，對加拿大鋁徵收10%關稅，及對鋼鐵徵收25%關稅。加拿大則對美商品加徵160億加元的關稅作出報復，美國最終於2019年5月撤銷有關稅項，並更新北美自由貿易協議。

方慧蘭表示，加拿大政府希望美國在8月16日生效前取消鋁關稅。

責任編輯：李勝君
 

貿易戰 商品 特朗普 USMCA 加拿大 俄亥俄 美國 關稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）