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【恒大汽車】恒馳生產基地曝光 許家印︰世界最先進的智能車廠

即市財經 01:01 2020/08/08

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恒大汽車生產基地曝光，將將於2021年量產恒馳汽車。

恒大汽車 （00708） （前稱恒大健康）早前發布了6款恒馳汽車，隨即引起市場高度關注。內地傳媒報道，恒大位於廣州生產基地和上海生產基地將於今年9至10月完工；2021年開始陸續全面實現量產，首期規劃產能均為20萬輛。近日恒大主席許家印亦親自視察恒大汽車生產基地。

報道引述許家印稱︰「現在我又回到28年前，我在舞鋼當車間主任的感覺。今天看到我們建設的世界最先進的裝備、世界最先進的工藝、世界最先進的智能製造汽車生產基地，我很開心、很高興。」據報道，兩大基地已全線進入設備調試安裝階段，均按照工業4.0標準建設，裝配了2545台智能機器人，全面達產後能做到每分鐘生產1輛車。

據報工廠備置了世界最先進的智能裝備，各生產綫上的智能機器人協同工作，可實現24小時全自動作業。目前，基地暫時使用舊車型零部件進行調試，未來將生產恒馳系列車型。

恒大汽車今年股價累升逾3倍

恒大汽車自初以來，股價累計升幅逾3.2倍，因而受到不少投資者的關注。目前其市值甚至已超過吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） ，因而亦有市場人士擔心其估值過高。

許家印在視察生產基地時更表示，要實現3到5年內，把恒大汽車打造成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團，更稱這「絕對不是夢」。

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編輯︰侯景成

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