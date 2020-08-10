【恒大恒馳】恒馳生產基地曝光、許家印︰1分鐘生產1輛車　恒大健康一周累跌19%（第二版）

▲ 恒大健康（將易名為恒大汽車）近期在港大舉宣傳旗下恒馳汽車，內媒引述恒大指，廠房產能可以1分鐘生產1部車。

恒大健康 （00708） 建議更名為恒大汽車，上周一發布6款恒馳汽車，並在香港鋪天蓋地廣告宣傳恒馳，引起市場高度關注。內地傳媒上周末報道，恒馳位於廣州生產基地和上海生產基地將於今年9月至10月完工，預期恒馳車廠可於2021年開始陸續全面實現量產，首期規劃產能均為20萬輛。近日恒大主席許家印亦親自視察恒大汽車生產基地，恒馳揚言產能全力投產下，一分鐘可以生產一部汽車。

不過，恒大健康周一股價急轉弱，早市曾跌15%，全日跌7.7%，報30.45元，成交5.4億元，最新市值2630億元，重新落後母企中國恒大 （03333） ，並較上周高位累計回吐19%。中國恒大今日股價跌1.4%，最新市值2794億元。

▲ 許家印視察恒大汽車生產基地沖壓車間。

報道引述許家印稱︰「現在我又回到28年前，我在舞鋼當車間主任的感覺。今天看到我們建設的世界最先進的裝備、世界最先進的工藝、世界最先進的智能製造汽車生產基地，我很開心、很高興。」據報道，兩大基地已全線進入設備調試安裝階段，均按照工業4.0標準建設，裝配了2545台智能機器人，全面達產後能做到每分鐘生產1輛車。

▲ 恒大汽車車廠的車身車間內的全自動化車身3線。

▲ 恒大汽車車廠的沖壓車間的工程師進行沖壓設備調試。

據報工廠備置了世界最先進的智能裝備，各生產綫上的智能機器人協同工作，可實現24小時全自動作業。目前，基地暫時使用舊車型零部件進行調試，未來將生產恒馳系列車型。

▲ 恒大汽車生產基地曝光，將將於2021年量產恒馳汽車。

相關文章︰

【恒大恒馳】恒大汽車恒馳蓄勢待發 許家印的3000億元市值絕不是夢？

【恒大汽車】恒馳廣告首發日 恒大健康主要買貨券商是...

【恒大汽車】恒大健康揚言恒馳5年世界最大 中資4大電動車企市值與Tesla差多遠？

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型 市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成