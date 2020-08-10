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【恒大恒馳】恒馳生產基地曝光、許家印︰1分鐘生產1輛車　恒大健康一周累跌18%（第二版）

即市財經 12:06 2020/08/10

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恒大健康（將易名為恒大汽車）近期在港大舉宣傳旗下恒馳汽車，內媒引述恒大指，廠房產能可以1分鐘生產1部車。

恒大健康 （00708） 建議更名為恒大汽車，上周一發布6款恒馳汽車，並在香港鋪天蓋地廣告宣傳恒馳，引起市場高度關注。內地傳媒上周末報道，恒馳位於廣州生產基地和上海生產基地將於今年9月至10月完工，預期恒馳車廠可於2021年開始陸續全面實現量產，首期規劃產能均為20萬輛。近日恒大主席許家印亦親自視察恒大汽車生產基地，恒馳揚言產能全力投產下，一分鐘可以生產一部汽車。

不過，恒大健康周一股價急轉弱，半日跌6.5%，報30.85元，成交4億元，最新市值2665億元，重新落後母企中國恒大 （03333） ，並較上周高位累計回吐18%。中國恒大今早股價跌1.3%，最新市值2793億元。

許家印視察恒大汽車生產基地沖壓車間。

報道引述許家印稱︰「現在我又回到28年前，我在舞鋼當車間主任的感覺。今天看到我們建設的世界最先進的裝備、世界最先進的工藝、世界最先進的智能製造汽車生產基地，我很開心、很高興。」據報道，兩大基地已全線進入設備調試安裝階段，均按照工業4.0標準建設，裝配了2545台智能機器人，全面達產後能做到每分鐘生產1輛車。

恒大汽車車廠的車身車間內的全自動化車身3線。

恒大汽車車廠的沖壓車間的工程師進行沖壓設備調試。

據報工廠備置了世界最先進的智能裝備，各生產綫上的智能機器人協同工作，可實現24小時全自動作業。目前，基地暫時使用舊車型零部件進行調試，未來將生產恒馳系列車型。

恒大汽車生產基地曝光，將將於2021年量產恒馳汽車。

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編輯︰侯景成

香港股票 汽車 恒大健康（00708） 許家印 汽車股 恒大
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