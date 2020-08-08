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滙豐中國遭人民銀行罰款45萬人幣　涉未經客戶授權進行徵信查詢

即市財經 09:41 2020/08/08

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滙豐遭人民銀行罰款45萬元人幣。

滙豐 （00005） 因涉及未經客戶授權進行徵信查詢，遭內地監管當局罰款。據中國人民銀行上海分行的行政處罰信息公示表，滙豐銀行（中國）有限公司因「未經客戶授權進行徵信查詢」被處罰款45萬元。

同時，時任滙豐銀行（中國）有限公司副行長兼零售銀行及財富管理業務部總監李峰對上述行為負有責任，被處罰款5萬元；時任廣東零售銀行與財富管理業務部總經理李樺倫對被處罰款2萬元；時任零售銀行及財富管理業務部下轄催收部總經理鄭國偉被處罰款1萬元。

此前內地官媒亦多次就滙豐在華為孟晚舟案「洩密」而批評該行。人民日報曾聲稱，滙豐在華為孟晚舟案中，參與構陷、惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色。

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編輯︰侯景成

香港股票 中國人民銀行 孟晚舟 滙豐控股（00005）
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