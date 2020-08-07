【美股焦點】Facebook股價再創新高 廣告商抵制未見顯著影響

▲ Facebook此前因被指不當處理仇恨言論而遭廣告商抵制。

Facebook（美︰FB）股價續創新高，周五曾漲逾5%，高見278.89美元。此前Facebook推出類似TikTok的短視頻應用程式Instagram Reels。另外，Facebook此前因被指不當處理仇恨言論而遭廣告商抵制，惟公司表示其7月 前3周的廣告收入按年增長10%，與第二季相同。

TikTok由於美國政府的壓力，需分拆其美國業務。目前微軟（美︰MSFT）正尋求收購TikTok。消息亦為Facebook股價提供了一定支持。

隨着Facebook股價上漲，創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）身家首次突破1000億美元（7750億港元），成為除亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）、Microsoft創辦人蓋茨（Bill Gates）外，第3位亦是唯一3位千億元富豪。

相關文章︰【騰訊禁令】朱克伯格憂Facebook亦會被封殺 「美禁TikTok立非常差先例」

Facebook朱克伯格身家突破1000億美元 成為第3位千億元富豪

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成