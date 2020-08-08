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【筍盤推介】高層2房裝修新淨 樓下就係巴士總站 叫價只係5百萬頭

股樓投資 12:00 2020/08/08

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本港新冠肺炎疫未見好轉，業主減價幅度更大，二手也屢現減價成交，不少準買家趁機外出找筍盤。

以下介紹的大埔昌運中心放盤，業主原叫價565萬元，現減價8%，以519萬放售單位，至於該單位的銀行估值約533萬元，換言之銀行一定「估足價」，適合上車人士。

放盤詳細資料如下：

物業地址： 大埔昌運中心1座富昌閣高層H室 (物業編號: M300338727)
實用面積： 342平方呎
間隔： 2房
叫價： 565萬元 --> 519萬元（ 減價8%）
賣點：
  • 高層2房 裝修新淨企理
  • 鄰近巴士總站 交通方便
  • 間隔方正實用，不設走廊及玄關位
  • 基座有商場、毗鄰區內最大購物商場大埔超級城
  • 該單位銀行估價533萬，較叫價519萬元平14萬元

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2Dkmqto

 

以下為單位相片:

大埔昌運中心是不少準買家的上車之選

單位為眼鏡房設計

睡房設有多個大櫃，方便貯存

房間設有對流窗

廚房設有不少廚櫃

廚房尚算新凈

浴室稍為翻新即可採用

 

 

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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撰文 : 陳詠妍

大埔 商場 估價 放盤 新冠肺炎
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