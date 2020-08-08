【筍盤推介】高層2房裝修新淨 樓下就係巴士總站 叫價只係5百萬頭
股樓投資 12:00 2020/08/08
本港新冠肺炎疫未見好轉，業主減價幅度更大，二手也屢現減價成交，不少準買家趁機外出找筍盤。
以下介紹的大埔昌運中心放盤，業主原叫價565萬元，現減價8%，以519萬放售單位，至於該單位的銀行估值約533萬元，換言之銀行一定「估足價」，適合上車人士。
放盤詳細資料如下：
|物業地址：
|大埔昌運中心1座富昌閣高層H室 (物業編號: M300338727)
|實用面積：
|342平方呎
|間隔：
|2房
|叫價：
|565萬元 --> 519萬元（ 減價8%）
|賣點：
|
有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
以下為單位相片:
註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 陳詠妍