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【美元走勢】華僑永亨：大幅追沽美元或為時過早

即市財經 22:43 2020/08/07

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李若凡提醒短期內過度追跌美元的風險還是較大，美元是否進入了周期性下跌階「可能需要再觀察一段時間」。

中美角力惡化，宏觀正在升溫，連帶美元亦在轉弱多日後，漸漸反彈，美匯指數現重返93水平。因應美元表現，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，無論從基本面還是短期情緒因素來看，大幅追沽美元弱勢可能還為時過早。

李若凡拆解美元近來弱勢，指除了受國內疫情拖累，亦部分因歐元區早前就復甦穩定基金達成協議，降低了市場對歐元解體的擔憂，繼而助歐元的大幅走強，並相應壓低美元表現。

不過，她稱全球經濟依然面臨不確定因素，而歐元區上述財政政策支持計劃到期後，經濟復甦動力會否中斷仍是未知之數，考慮到市場料未把中美關係惡化的因素考慮在美元估值中，現未能斷言美元是否進入了周期性下跌階段。

李若凡指，歐元的一籃子貨幣價格已經回到金融海嘯後的高點，惟從基本面角度來看，肺炎病毒對歐元區經濟的衝擊相當大，意大利和西班牙之經濟規模跌穿2008年水平，而德國也只是勉強和2008年水平持平，而相比之下，美國經濟規模依然是較2008年時高出10%，形容美國的經濟優勢依然較為明顯。

因此，李若凡提醒短期內過度追跌美元的風險還是較大，美元是否進入了周期性下跌階「可能需要再觀察一段時間」。

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