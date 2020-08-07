【騰訊禁令】騰訊業務遍全球　五大美國投資你要知

內地科網巨頭騰訊(00700)得以成為5萬億元市值企業，除因藉微信成功於內地打造消費生態圈，亦和集團善用巨資，在全球各地積極投資不同領域項目，打造全球級別版圖有關。全球科技水平最發達的美國，亦是騰訊喜愛投資的市場之一。以下5宗投資，都是所屬行業內的前列企業。

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Riot Games

騰訊於2015年全面收購位於加州的遊戲開發商Riot Games。Riot Games著名作品包括全球大熱的《英雄聯盟》（League of Legends）。及後騰訊在內地推出玩法近似《英雄聯盟》的手機遊戲《王者榮耀》，在內地深受玩家歡迎，掀起一輪電競熱潮。

動視暴雪

動視暴雪(美： ATVI)為美國遊戲大廠，作品包括《魔獸世界》和《星海爭霸系列》。騰訊於2013年在未披露作價的情況下入股動視暴雪，目前擁有該遊戲商5%股權。公司最新市值近700億美元，即約5,500億元。

Snap

2017年，騰訊以20億美元購入美國「閱後即焚」即時通訊軟件Snapchat母公司，Snap Inc(美： SNAP) 的12%股權。當時騰訊回應指這是策略投資，冀在手遊及新聞推送方面有合作空間。入股Snap令騰訊和旗下的微信，同步開拓美國社交平台領域。

Tesla

電動車生產商Tesla(美： TSLA)風頭一時無兩，騰訊早於2017年以139億元，入股Tesla共5%股權。當時騰訊平均入股價為218美元，時至今日，Tesla股價已大升至1,484美元，較騰訊入股價累升5倍。

華納音樂

積極擴大音樂版圖的騰訊6月落實以2.4億美元，即19億元，入股剛上市的美國華納音樂（美:WMG）1.6%權益。 根據監管文件顯示，騰訊已買入華納音樂約800萬股A類股票。這是繼3月騰訊收購環球音樂（Universal Music）後，集團再一次投資於音樂領域。華納旗下知名歌手包括Bruno Mars, Cardi B 和Ed Sheeran等人。

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美國的中概股方面，騰訊旗下的騰訊音樂（美:TME）亦於美國上市，集團上月底亦以近300億元，收購在當地上市的內地互聯網公司搜狗（美：SOGO）。