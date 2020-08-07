【一馬貪污案】高盛大幅增加逾20億美元撥備 料用於支付「一馬案」和解費

▲ 高盛大幅提高撥備，料用於支付對大馬政府的和解費。

外電報道，高盛（美︰GS）最新一份上市文件顯示，其大幅增加了2020年撥備20.1億美元。由於撥備增加，導致其此前公布第二季度盈利大跌85%。市場估計，有關撥備將用於向馬來西亞政府支付馬來西亞主權基金一馬發展（1MDB）貪污案的和解費用。

高盛此前與馬來西亞政府達成協議，後者將撤銷對高盛所有刑事指控，高盛將向馬來西亞支付的25億美元現金和解金，及歸還14億美元1MDB資產。

一馬案始未

有關案件源於馬來西亞前總理總理納吉布（Najib Razak）在2009年上任後成立的一個官方戰略發展基金「一馬發展基金」。納吉布涉嫌非法挪用一馬發展的資金，並轉至自己名下，案件牽連甚廣，除了政要及商界人物外，投行高盛亦捲入其中。

馬方指控高盛集團子公司2012年至2013年間協助一馬發展公司安排發行3筆債券、募集總計65億美元資金，從而方便腐敗官員侵佔數以十億計美元的「債券收益」，用於個人奢侈享受。被告包括高盛、高盛2名前僱員斯納（Tim Leissner）和Roger Ng、以及一馬2名前僱員Jasmine Loo和Jho Low。有關被告涉嫌從一馬基金子公司的3隻債券中，不誠實挪用27億美元，而這些債券是由高盛安排和承銷。惟高盛一直否認有不法行為。

據此前消息，馬哈蒂爾政府曾要求高盛提供高達75億美元的和解金。

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編輯︰侯景成