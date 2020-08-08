【新盤熱賣】二手樓輪住創低價 新盤繼續發威 何文田ST. GEORGE'S MANSIONS呎價達4.6萬

疫情下樓市前景未明，不少業主為求減榜，議價空間明顯較上周進一步擴大，二手減價成交湧現。另邊廂一手市場相對暢旺，過去數周兩大屯門新盤：新地（00016）旗下海皇路御海灣，及由帝國集團及香港小輪合作發展的屯門青山公路帝御‧金灣(帝御第1期）銷情也十分理想。

其中帝御‧金灣於上周六（1日）開售185伙，當天極速沽清單位。發展商即乘勝追擊，先後於過去一周推出兩批單位應市，包括於日前再推4號價單，涉及62伙，實用面積介乎189至362平方呎，折實樓價296.8萬至504.8萬元，折實呎價約13,453元至19,164元。

相關文章：【租金下挫】買磚頭收租才是王道? 杏花邨3房劈租9% 業主仍享54厘租金回報



帝御‧金灣鐵定於周日（9日）推出185伙進行次輪銷售，並於周六（8日）中午截票。恒地營業（一）部總經理林達民表示，截至周四（6日），項目暫收約9,500票，超額約50倍，市場反應十分理想。

相關文章：【二手低價】疫情下買家只能在門外睇樓 成功以筍價498萬元購嘉湖山莊2房



新地旗下屯門御海灣也於周五（7日）以原價加推單位，價單為第4號，涉38伙單位應市，當中更包括首度推出的1房F單位及開放式K單位，單位實用面積由254平方呎至514平方呎，間隔由開放式至3房，上述單位即供折實價介乎460萬至995.9萬元，折實呎價由16,124元至19,375元，平均呎價為17,948元。

相關文章：【二手劈價】業主捱打 減價數百萬賣樓個案不絕 天晉3房割喉式劈價317萬沽出



不過，限聚令下，新盤轉為以招標方式賣樓，以避免人群聚集，其中由信置（00083）及中電（00002）合作發展的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，該盤早前推出首輪36個單位作招標，截標日期為9月30日，其後發展商將2座9樓A室的截標日期，提早於7日（周五）截標，最後上述單位也獲承接。信置公布，ST. GEORGE'S MANSIONS 2座9樓 A單位(連車位)，間隔為3房，以8,600萬元成交，單位實用面積 1,870平方呎，成交呎價45,989元。單位可盡覽加多利山翠綠及洋房群景觀，也設有私人電梯大堂，私隱度極高，為該盤首宗成交。

▲ 何文田ST. GEORGE'S MANSIONS錄得首宗成交

相關文章：【上車策略】為買筍盤可以去到幾盡? 上車客帶票睇樓獲業主多減20萬 成功低價入市



位於加多利山嘉道理道的超級豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，共設175 伙，標準單位佔 161 伙，主打三房及四房大宅，最大面積為2,141平方呎，客飯廳採橫廳設計，配合特大窗戶，項目由國際建築大師團隊Robert A. M. Stern Architects 設計，大量採用頂級歐洲天然石材及用料。

相關文章：【劈價走貨】業主趕移民狠劈740萬元沽天鑄 低市價27% 代理：必令市場放盤「冧價」

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！