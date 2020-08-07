  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

華僑銀行次季稅前少賺4成 CEO：續控制管理層薪酬等酌情支出

即市財經 21:11 2020/08/07

分享：

華僑銀行次季稅後淨利按年跌4成至7.3億坡元。（網頁圖片）

新加坡第二大銀行華僑銀行（OCBC Bank）公布業績，次季稅後淨利按年跌4成至7.3億坡元（下同），主要受經濟前景惡化導致撥備大增影響。集團同時宣布，派發中期股息每股15.9仙，相當於本年度可分派股息上限的一半，同時提供按發行價10%折扣的以股代息選項。

按照新加坡金管局要求，凡總部設於新加坡的銀行，今年每股股息總額不得高於去年的6成，並需向股東提供以股代息選項。按照相關規定，華僑銀行今年度可宣派的最高股息為31.8仙。

總計上半年，華僑銀行撥備總額14.1億元，按年升2.9倍，其中包括6.14億元因宏觀經濟變量調整，而預先作出的非減值資產撥備。

集團行政總裁錢乃驥表示，流行傳染病及地緣政治風險上升，短期市場前景非常不確定，經濟走向復蘇過程將會是緩慢而具挑戰性。他續指，銀行擁有具防禦性的充實資產負債表，在接下來緩慢的復蘇過程十分重要，未來會繼續提高資本效率，繼續控制所有酌情支出，包括管理人員報酬。

截至6月底止，華僑銀行普通股一級資本充足率14.2%，按季跌1個基點。

相關文章：

【前滙豐高層】華僑銀行委任黃碧娟　領導新設環球批發銀行業務（第三版）

【ESG】太古地產與華僑銀行簽訂10億元五年期綠色貸款

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

金融機構 地緣政治 政治 傳染病 經濟 香港金融管理局 銀行 新加坡元 新加坡 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）