華僑銀行次季稅前少賺4成 CEO：續控制管理層薪酬等酌情支出

▲ 華僑銀行次季稅後淨利按年跌4成至7.3億坡元。（網頁圖片）

新加坡第二大銀行華僑銀行（OCBC Bank）公布業績，次季稅後淨利按年跌4成至7.3億坡元（下同），主要受經濟前景惡化導致撥備大增影響。集團同時宣布，派發中期股息每股15.9仙，相當於本年度可分派股息上限的一半，同時提供按發行價10%折扣的以股代息選項。

按照新加坡金管局要求，凡總部設於新加坡的銀行，今年每股股息總額不得高於去年的6成，並需向股東提供以股代息選項。按照相關規定，華僑銀行今年度可宣派的最高股息為31.8仙。

總計上半年，華僑銀行撥備總額14.1億元，按年升2.9倍，其中包括6.14億元因宏觀經濟變量調整，而預先作出的非減值資產撥備。

集團行政總裁錢乃驥表示，流行傳染病及地緣政治風險上升，短期市場前景非常不確定，經濟走向復蘇過程將會是緩慢而具挑戰性。他續指，銀行擁有具防禦性的充實資產負債表，在接下來緩慢的復蘇過程十分重要，未來會繼續提高資本效率，繼續控制所有酌情支出，包括管理人員報酬。

截至6月底止，華僑銀行普通股一級資本充足率14.2%，按季跌1個基點。

相關文章：

【前滙豐高層】華僑銀行委任黃碧娟 領導新設環球批發銀行業務（第三版）

【ESG】太古地產與華僑銀行簽訂10億元五年期綠色貸款

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情