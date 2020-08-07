【中概股】騰訊概念中概股盤前齊跌　騰訊音樂鬥魚跌6%

▲ 微信成為美國新封殺對象，騰訊概念中概股齊跌。

美國總統特朗普簽署行政令，騰訊（00700）旗下社交軟件微信（WeChat）成為最新被封殺對象，儘管市場解讀限制僅涉及微信，但恐慌情緒仍未散，蔓延至中概股。騰訊概念中概股盤前齊跌，騰訊音樂（美：TME）下挫5.7%、鬥魚（美：DOYU）挫6.5%、愛奇藝（美：IQ）及虎牙（美：HUYA）分別跌逾4%。

另外，富圖（美：FUTU）跌2.3%，嗶哩嗶哩（美：BIBI）跌3.5%，拼多多（ 美：PDD）挫2.6%，京東（美：JD）挫2.6%，蔚來汽車（美：NIO）挫1.9%，趣頭條（美：QTT）跌3%。

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編輯：陳華