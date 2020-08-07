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【MPF】中銀及BCT銀聯　未有入標競投積金易平台

即市財經 20:58 2020/08/07

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BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時今晚回應指，並未入標競投「積金易（eMPF）」平台。

積金局招標的「積金易（eMPF）」平台快將揭盅，市場關注中標財團；而早前曾指擬探討會否參與的BCT銀聯集團，今晚（8月7日）回應本報查詢指並未入標競投。中銀保誠亦指沒有參與。至於市傳永明金融旗下卓譽金融服務公司（Best Serve），或夥拍其他財團入標，惟該公司拒評。

傳旗下卓譽組團入標  永明拒評

永明金融發言人，拒評有否入標eMPF，只簡言相信隨着「積金易」平台落實，客戶在使用電子化服務的比率將會持續增加，長遠亦可為整個強積金行業創造減價的空間。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時透露 ，並沒有參與「積金易」投標。

問及市場人士關注「積金易」出台後 ， 會否跟受託人的服務重疊，日後或需精簡後勤部人手等裁員，劉嘉時強調 ，「積金易」平台旨在令強積金系統的行政程序標準化、精簡化和自動化，希望達到降低成本、提升用戶體驗，以及提高MPF系統的準確性及效率。但即使推出這一站式的新平台，受託人的受信責任將維持不變，受託人須訂立有效的系統和程序，使新平台有效運作。而積金易的推出，意味計劃成員及僱主可透過電子平台處理強積金事宜，即強積金數碼化事在必行。故此，保薦人等強積金服務公司，這幾年將會重點從顧客的痛點出發，大力推動數碼服務，為客戶提供增值服務，提升電子服務使用率。

她又說，因應「積金易」推出，受託人和保薦人將忙於塑造新的業務模式。BCT作為受託人及保薦人，會繼續履行受託人的受信責任，同時在業務上實踐數碼化，提升客戶體驗，並繼續推動退休方案的創新。而「積金易」或許會為業界的人力資源帶來挑戰，但這將驅使業界在未來幾年提升同事的技能 ，以實現上述目標。

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑回應指，現時受託人部分的行政服務，日後將轉由「積金易」運作，但受託人仍須保留人員繼續提供「積金易」不能處理的專業服務，以保障計劃成員的利益，保持競爭力。此外，受託人亦可調配其資源到其他領域，為供款人創造更多價值。

2022年出台  料慳行政費0.4至0.8%

市傳「積金易」於2022年起分階段投入服務，可能令行政費節省約0.4%至0.8%；現時基金開支比率（即計及管理費等所有基本使費）的平均收費為1.45%。 劉嘉時回應，從招標到項目推行，還有漫漫長路要走，現在要預算可節省多少成本，或減少收費實在言之尚早，而業界在項目初期仍要投入不少資源配合新措施。

陳子樑表示，按積金局今年5月提交給立法會財經事務委員會的報告，預計「積金易」未來20年可量化的節省金額，累計為225億至236億元（假設數碼使用率在5年內達到90%），從而創造減費空間。

平保壹賬通及盈科財團  傳入圍

《彭博》昨引述消息指，積金局去年底開始「積金易」平台的招標工作，現已選出最後入圍財團，其中平保 （02318） 旗下的金融壹賬通，以及電訊盈科 （00008）牽頭的財團均有份。消息指，按現時MPF總資產推算，中標財團未來10年可獲得約370億元收入。報道續引述消息人士指，按照截至6月底止，強積金總資產9,680億元推算，中標財團未來每年有望獲取約20億至34億元的收益，相當於20至35點子的收費水平。

政府撥款33億元籌建的「積金易」平台，把市面現約有430萬個MPF帳戶集中處理，冀降收費。宏利及滙豐至今未回應會否入標。

積金局回應時指，為確保審議工作公平和公正，所有相關人員均須遵守保密原則，因此不會評論有關建議書的情況。

發言人續指，積金易平台項目的徵求建議書限期在4月29日屆滿，積金局正根據徵求建議書文件所訂定的評審準則審核，有關徵求建議書的評核工作遵照世界貿易組織《政府採購協定》的原則進行。

《彭博》引述消息指，金融壹賬通是次夥拍法國的數碼服務供應商Atos組成財團，Atos同時是國際奧林匹克委員會的資訊科技合作夥伴。至於電訊盈科則與總部設在新加坡的奕豐集團（iFAST Corp）合資。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : MPF

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