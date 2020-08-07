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【租金下挫】買磚頭收租才是王道? 杏花邨3房劈租9% 業主仍享54厘租金回報

股樓投資 20:44 2020/08/07

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香港人其中一個傳統投資智慧，就是要買磚頭收租才是王道，但近年租金回報率持續回軟，現時購入物業作收租用途，普遍租金回報已跌至只有2厘多的水平。不過，若業主於多年前已購入單位作收租用途，租金回報的確十分「和味」，最近市場錄得兩宗租賃成交，業主的劈租幅度高達9%，但仍享高達38厘及54厘的租金回報。

【二手低價】疫情下買家只能在門外睇樓 成功以筍價498萬元購嘉湖山莊2房

利嘉閣地產助理分區經理黃銳平表示，該行新近促成柴灣杏花邨35座低層4室的租賃成交，單位實用面積約561平方呎，三房間隔，望內街景。單位於上月開始放租，業主原叫租22,500元，經議價後減價2,000元或約8.9%，最終以20,500元成功租出，折合實用面積呎租約37元。

【二手劈價】業主捱打 減價數百萬賣樓個案不絕 天晉3房割喉式劈價317萬沽出

據悉，業主於1998年6月，以約45.6萬元購入上述單位，以當時購入價，再以目前租金計算，租金回報率高達54厘。黃銳平補充，上述為杏花邨本月首宗租賃成交個案。屋苑現時有約50個單位放租，叫價由17,500元起。

【上車策略】為買筍盤可以去到幾盡? 上車客帶票睇樓獲業主多減20萬 成功低價入市


另一宗租賃成交位於元朗錦綉花園，利嘉閣地產首席聯席董事季思佳表示，該行新近促成元朗錦綉花園F段第六街雙號屋的租賃成交個案，單位實用面積約915方呎，為三房間隔，外望享開揚山景。單位原叫價23,000元，放租約一星期，最終以21,000元承租，減價2,000元或約9%，折合實用面積呎租約23元。

【劈價走貨】業主趕移民狠劈740萬元沽天鑄 低市價27% 代理：必令市場放盤「冧價」

據悉，原業主於1988年5月，以約67.08萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約38厘。季思佳補充，錦綉花園目前約有15個租盤提供，最低入場月租由2.2萬元起。

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撰文 : 陳詠妍

物業 地產 柴灣 元朗 杏花邨 錦綉花園 收租
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