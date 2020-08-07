西班牙涉貪前國王走難 據報下榻阿布扎比豪華酒店
環球社會熱點 20:33 2020/08/07
深陷貪污醜聞的西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）早前決定離開國家，西班牙媒體報道，卡洛斯一世周一（3日）乘私人飛機離開西班牙後，一直留在阿拉伯聯合酋長國的阿布扎比，下榻當地的豪華酒店。
西班牙ABC日報道，卡洛斯一世周一晚上入住酋長皇宮飯店（Emirates Palace Hotel）。阿拉伯聯合酋長國和酒店方面暫時未有回應。
報道稱，一架由巴黎飛往阿布扎比的私人飛機，在西班牙東北部城市維戈（Vigo）中途停下，接載卡洛斯一世、4名保安及另外一人。
受貪腐醜聞、82歲的卡洛斯一世日前突然宣布離開西班牙，但官方未有透露他的行程。有報道指，他避走多米尼加，但多米尼加已澄清，沒有卡洛斯一世的入境紀錄。
在位近40年的卡洛斯一世，雖已退位，一舉一動仍受關注。他離國的消息引起爭議，因貪污醜聞仍在調查中。他近年被揭涉及連串貪污案件，包括西班牙及沙特的高鐵工程合約中，接受沙特國王數以百萬歐元賄賂。
卡洛斯一世今次一走，幾乎等同流亡，令皇室形象進一步變差，甚或引發憲政危機。
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記者：鄧燕君