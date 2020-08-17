西班牙涉貪前國王「逃亡」 下榻阿布扎比豪華酒店

▲ 西班牙涉貪前國王走難 據報下榻阿布扎比豪華酒店

深陷貪污醜聞的西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）早前決定離開國家，西班牙王宮證實媒體早前報道，卡洛斯一世本月3日乘私人飛機離開西班牙後，一直留在阿聯酋的阿布扎比，下榻當地的豪華酒店。

西班牙ABC日早前報道，卡洛斯一世入住酋長皇宮飯店（Emirates Palace Hotel）。

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報道稱，一架由巴黎飛往阿布扎比的私人飛機，在西班牙東北部城市維戈（Vigo）中途停下，接載卡洛斯一世、4名保安及另外一人。

受貪腐醜聞、82歲的卡洛斯一世日前突然宣布離開西班牙，但官方未有透露他的行程。有報道指，他避走多米尼加，但多米尼加已澄清，沒有卡洛斯一世的入境紀錄。

在位近40年的卡洛斯一世，雖已退位，一舉一動仍受關注。他離國的消息引起爭議，因貪污醜聞仍在調查中。他近年被揭涉及連串貪污案件，包括西班牙及沙特的高鐵工程合約中，接受沙特國王數以百萬歐元賄賂。

卡洛斯一世今次一走，幾乎等同流亡，令皇室形象進一步變差，甚或引發憲政危機。

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責任編輯：鄧燕君