【Netflix紀錄片】宅在家看世界　盤點3部不同類型紀錄片

▲ Netflix創作不少原創紀錄片，題材涵蓋美食、社會及娛樂等不同方面。（Netflix官網截圖）

Daisy Coleman和Audrie Pott為題材，講述兩名少女被性侵，但因證據不足，疑犯獲撤銷控罪，讓她們面對網絡公審和欺凌問題的紀錄片《Audrie & Daisy（被害公審）》 ，由Netflix製作並於2016年在平台播放。然而，日前Daisy母親證實，她已在家中自殺身亡，兩位主角都相繼自殺離世。

其實Netflix製作不少以社會黑暗一面為題材的原創紀錄片，包括以揭露企業貪婪、腐敗、無恥為題的紀錄片《Dirty Money（黑錢）》、以分析邪教組織及連環兇殺案犯人犯案心態和日常的《Inside The Criminal Mind（犯罪心理學）》等。

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▲ 黑錢紀錄企業的貪婪，最後一集更從房地產延伸至分析特朗普。（Netflix官網截圖）

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Netflix紀錄片亦不只有揭露社會陰暗一面，還有其他輕鬆有趣為題的內容。小編整理3部

1. 《Street Food（街邊有食神）》

街邊有食神設有兩齣，分別為《街邊有食神（亞洲）》，及《街邊有食神（拉丁美洲）》，走訪不同地方，介紹街頭小食，同時探索烹調美食的主廚故事。亞洲篇分別介紹泰國、日本、台灣、韓國、新加坡、印度及印尼等地。

▲ 《街邊有食神（亞洲）》共有9集，介紹不同國家美食。（Netflix官網截圖）

2. 《Hip-Hop Evolution（嘻哈演化史）》

該片為音樂紀錄片，帶領樂迷研究從1970到1990年期間的嘻哈演進史，當中不乏訪問樂壇的重量級樂手、DJ等，以及介紹已故的傳奇歌手，目前共有4季，每季分別有4集。

▲ 近年嘻哈文化愈來愈流行，該片分析嘻哈的歷史。（Netflix官網截圖）

3. 《The Movies That Made Us（電影的故事：你我的永恆印象）》

該片作為電影紀錄片，訪問不少電影從業員，深入與多部經典電影中的重要人物，探討電影製作的經過，將電影投資者、製作人團隊和觀眾的現實一面作紀錄。

▲ 電影紀錄片講述製作時面對的情況。（Netflix官網截圖）

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責任編輯：馬意文