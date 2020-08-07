【孟買暴雨】近50年來最強降雨　洪災令全市陷入停頓

印度孟買遇到近50年來最嚴重的暴雨，狂風達每小時100多公里，吹起汽車、將樹木連根拔起，被吹起的廣告牌更砸碎了港口的起重機，令整個地區陷入停頓狀態，滯留火車站的乘客需由小艇救出。

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暴雨導致孟買的道路嚴重水浸，樹木倒塌令當地交通混亂，火車和巴士服務已經暫停，許多航班亦被取消。孟買很多學校已變成臨時收容所，安置了多名在暴雨中無法回家的民眾。

孟買市政當局每年均承諾會在季侯風來襲前，清除充滿淤泥和碎屑的排水系統，但洪災卻繼續發生，每次均會影響民眾的正常生活數周。

除了受洪災影響，當地的新冠肺炎病毒仍肆虐，全國已有超過200萬宗確診，有逾4萬人因病死亡。

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