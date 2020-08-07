【新股IPO】寶尊電子擬來港第二上市　集資39億元

消息指，中國電子商務服務提供商寶尊傳劃在最快9月來港第二上市，集資約5億美元（39億港元）。公司現正跟花旗、招銀國際和瑞信就上市事宜展開磋商。

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資料顯示，截至今年年3月15日，寶尊電商創始人、CEO仇文彬持股為5.5%，擁有30.7%的投票權；Junhua Wu持股為3.1%，擁有13.2%的投票權。另外，阿里巴巴(09988) 持股14%，為大股東，擁有8.6%投票權；軟銀旗下Tsubasa Corporation持股為10.6%，擁有6.5%的投票權。投資管理公司景順資產通過Invesco持股為11.9%，擁有7.3%的投票權；Federated Hermes持股為10.1%，擁有6.2%的投票權。

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寶尊電商於2015年5月在美國納斯達克上市，根據艾瑞《2017中國品牌電商服務行業研究報告》顯示，其市場份額為25%位列行業第一，規模是第二名的近4倍。

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