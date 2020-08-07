Twitter推特別標籤 助用戶閱讀地緣政治貼文

社交平台Twitter宣佈，為回應公眾早前批評指其沒有恰當處理外國對美國的干涉與發放有關虛假消息，將為國營媒體及國家或地區關鍵政府官員帳戶加設特別標籤。

現時標籤適用於聯合國五個常任理事國，包括美國、英國、俄羅斯、中國和法國。Twitter表示，特別標籤可讓用戶在瀏覽地緣政治議題的資料時，瞭解當中從屬關係。

各國政要的官方 Twitter 帖文，將會附上「 Government account」（政府帳戶）標籤，而國營媒體及其總編輯發佈的帖文和帳戶簡介，會附上「State-affiliated」（國營機構）。

相關閱讀：【中美角力】涉不實資訊 Google 刪2500個中國相關YouTube頻道

中國外交部發言人華春瑩和趙立堅的賬號，被清楚標明為 「中國政府賬號」；而美國國務卿蓬佩奧的賬戶，則被標明為「美國政府賬號」。

標籤措施暫時豁免某些具知名度的政治人物例如國家元首的個人帳戶並不設標籤。Twitter解釋，他們已享有廣泛知名度、媒體和公眾關注和新聞機構，例如美國總統特朗普的個人帳戶「@realDonaldTrump」，所以不用特意加上標籤。

相關閱讀：【中美角力】蓬佩奧指擴大「潔淨網路」 欲禁中資程式兼中止四華企牌照

在新聞機構方面，Twitter 定義標籤「 State-affiliated media 」，是指國家的財政資源及施加政治壓力，可以影響編採的傳媒機構。唯現接受政府資助、但被認定為仍擁有編採獨立的新聞機構就不受影響，例子有英國廣播公司（BBC ）和美國的國家廣播公司 （ NBC ）。

中國新華社( China Xinhua News)、《中國日報》( China Daily)、中國環球電視網( CGTN ) 被貼上標籤為「 中國國營媒體 」，《環球時報》主編胡錫進的英文Twitter賬號也被附加相同標籤。俄羅斯的「 Russia Today 」 和「 Sptunik 」 就加上「 俄羅斯國營媒體 」標籤。

Twitter 一年前已經禁止國營媒體在其平台刊登廣告，日前再指出系统和平台的搜尋結果，將會停止推介國營媒體的帖文。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】