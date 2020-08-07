【華為業績】華為上半年消費者業務收入按年升近16%　9月發布麒麟晶片「絕版機」華為Mate40

▲ 華為下月發布新一代Mate 40，將成為搭載高端麒麟芯片的「絕版」機。

華為上半年華為消費者業務銷售收入2558億元（人民幣，下同），按年升15.8%，去年為2208億元；手機全球出貨量1.05億部，按年跌11%，去年為1.18億部。消費者業務CEO余承東稱，次季華為手機全球出貨量超越三星，「在被制裁的情況下，手腳被束縛，雖然是不公平的比賽，但華為仍然取得全球第一」。

余承東預計，全年出貨量可能會少於2019年的2.4億部，因美國第二輪制裁，現時晶片供應困難導致手機晶片缺貨。

華為宣布下月發布新一代Mate 40，將採用華為麒麟晶片。余承東稱，由於麒麟系列晶片9月份後將無法再生產，華為Mate 40將成為搭載高端麒麟晶片的「絕版」機。

他又指，華為P40已全面搭載HMS（Huawei Mobile Service），鴻蒙os目前已經應用於華為智慧屏、華為手錶，未來有信心應用於「1+8+N」全場景終端設備。

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編輯：陳華