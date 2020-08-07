【港股業績】下周公布業績　主要港股一覽

今日深受市場關注的科網巨頭騰訊控股(00700) 將於下周放榜，同樣於下周放榜的，亦包括另一藍籌金沙中國(01928)和大家同樣關注的國泰航空(00293)。

下周內業績公布重點港股名單如下。

8月10日（周一）將公布業績的公司包括：希慎興業（00014），中升控股（00881），國泰君安國際（01788），保誠（02378）

8月11日（周二）將公布業績的公司包括：萬洲國際（00288），佐丹奴（00709），閱文集團（00772），中國鐵塔（00788），龍源電力（00916），中國光大綠色環保（01257），華虹半導體（01347），鴻騰（06088）。

8月12日（周三）將公布業績的公司包括：國泰航空（00293），俄鋁（00486），創科實業（00669），騰訊控股（00700），中國聯通（00762），新城悅服務（01755），中國光大水務（01857），國泰君安（02611），高鑫零售（06808）

8月13日（周四）將公布業績的公司包括：太古股份公司A（00019），銀河娛樂（00027），中國光大國際（00257），裕元集團（00551），惠理集團（00806），泓富產業信託（00808），利亞零售（00831），聯想集團（00992），澳優（01717），太古地產（01972），藥明康德（02359）

8月14日（周五）將公布業績的公司包括：永利澳門（01128），中國飛機租賃（01848），金沙中國有限公司（01928），奧園健康（03662），中國奧園（03883）。