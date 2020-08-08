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【科技一周回顧】Samsung正式發佈Note 20系列　美「淨網」行動遏制中國

科技 12:00 2020/08/08

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一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【中美角力】Zoom退出中國市場？　本月底停止向中國用戶直銷

美國對中國背景的科企展開封殺，TikTok之後會否有下一間？就在TikTok風波持續之際，視像會議應用Zoom今日就向中國內地用戶宣布，將會停止向中國用戶直銷，轉為經戰略合作經銷商進行銷售，外界有猜測指出，是否意味該企會減少中國業務甚至撤出中國？

2.【港區國安法】PureVPN宣布9月全面停止營運香港伺服器

港區國安法實施後，VPN（虛擬私人網絡）服務供應商TunnelBear和Private Internet Access隨即宣布，因憂慮港區國安法影響用戶個人資料安全，即時關閉香港伺服器。近日另一VPN供應商PureVPN也跟隨腳步，宣布因受到私隱和保安問題困擾，決定結束在香港伺服器的運作。

<<【智能手機】中階手機大戰！iPhone SE、Pixel 4a點揀好？

<<【打擊假新聞】WhatsApp推訊息搜尋功能　用戶可Fact Check轉寄内容

3.【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G

三星的「巨mon」旗艦Samsung Galaxy Note 20系列，終於在Galaxy Unpacked 2020中正式宣布，憑藉其超大屏幕以及支援5G版本，或會吸引不少人士轉機或升級。本次宣布的Samsung Galaxy Note 20系列有兩款，分別是擁有6.7吋屏幕的Note 20，以及6.9吋超大屏幕的Note 20 Ultra，前者電池容量為4300mAh，後者為4500mAh，且兩款皆支援5G網絡。

<<【新機試玩】Samsung Galaxy Note20 Ultra上手實測【有片】

<<【韓國限定】三星Note20推神秘3色版本　供韓國消費者購買

4.【全面封殺】美「淨網」行動遏制中國　專家料牽連港企拖垮科研

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（5日）表示將擴大美國的「乾淨網絡」倡議，以確保美國網絡不受中方影響。新措施集中在5大領域：乾淨運營商、乾淨商店、乾淨應用、乾淨雲儲存以及乾淨電纜（光纖纜），被視為美國今年4月宣布的5G網絡「乾淨路徑」倡議的擴展。有專家分析，計劃將影響香港人的通信及日常生活，長遠拖累本地創科的發展。

<<【中美角力】專家料中方將出招反制「淨網」行動　美方損失更大

責任編輯：李寶如

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