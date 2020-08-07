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【BNO移民】嫌倫敦樓貴　港人轉投他城　英國顧問：市場穩定、回報可觀

股樓投資 20:16 2020/08/07

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明年一月起，持有英國國民海外護照（BNO）的港人，可為自己及直系親屬申請「BNO簽證」前往當地，最多逗留5年，其後可申請居留權，再住多12個月，便能申請入籍。消息一出，不少港人再度留意英國樓市，據英國《電訊報》報道，港人買家過往多數購買倫敦物業，但近期對英格蘭北部城市感興趣，特別是曼徹斯特。

相關文章：金融時報：港人吼實英國樓　研離港路線

曼徹斯特地產代理Oliver James說，過住大概每半年，才有1宗成交來自香港，但在過去兩周，已有7宗成交來自香港。他續說，這批港人買家，與購買倫敦豪宅的投資者不同，大多30歲至40歲，購買普通住宅。

樓市顧問Alex Goldstein說，對港人來說，回報很重要，他們努力尋找倫敦以外地區，渴望未來五年，該物業市場相對穩定，且提供較可觀的回報，故他們到英格蘭北部置業。

事實上，港人對英國樓興趣愈來愈大，雖然疫情肆虐，也無阻他們。Hudson Moodys董事總經理Ben Hudson說，過去八周，已向香港買家出售5伙住宅，過往每年平均只有2至3伙。他續說，港人置業需求很大，在香港刊登的廣告，每月點擊量達到50萬，是英國本土的5倍。

相關文章：【投資海外】英國各城樓價　一文睇清楚

事實上，據英國房地產分析網Hometrack公布，今年六月，英國樓價按年升2.7%，而倫敦樓價更拋離其他城市，平均樓價約479,300鎊，至於曼徹斯特，平均樓價則約174,500鎊。

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撰文 : 柳家平

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