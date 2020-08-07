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【新冠疫情】兩大熊貓疫情滯留加國 將面臨糧食中斷危機

環球政經 19:33 2020/08/07

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加拿大卡加里動物園（Calgary Zoo）的兩隻大熊貓，受疫情影響未能送返中國，同時正面臨糧食來源將被中斷的危機。

加拿大卡加里動物園今年5月宣布，受疫情影響，提早將從中國租借的兩隻大熊貓交還中國，唯受制於中國的檢疫措施，多個月未取得跨國運輸許可，大熊貓未能啟程返國。

另一方面，加拿大廣播公司報道，因為疫情令中國與加拿大間的貨運大受影響，導致過往來自中國的鮮竹供應中斷。卡爾加利動物園現時正從卑詩省一間公司，購買鮮竹餵飼兩隻大熊貓，但預料對方將在九月無貨供應。

相關閱讀：疫情下零收入　秘魯動物園只剩兩星期飼料

動物園表示，大熊貓以新鮮竹子為主要糧食。每隻成年大熊貓平均每日需進食約40公斤新鮮竹子。若9月未能將兩隻大熊貓送回中國，希望可以將熊貓送到有竹子的地方。

動物園強調，熊貓現時身體狀況良好，亦認為沒有人需為牠們滯留負上責任，但希望有人可以排除障礙，令這兩隻大熊貓可以順利返國。

中加兩國政府早前協議，兩隻大熊貓於2013年3月赴加拿大，原計劃於加拿大旅居10年。牠們在多倫多居住，兩年前再轉到卡爾加利動物園。

 

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撰文 : 國際組

中國 動物園 加拿大 運輸 大熊貓 疫情
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