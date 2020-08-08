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【新冠肺炎】疫情大爆發　加州監獄或提早釋放逾1.7萬名囚犯

環球政經 11:00 2020/08/08

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美國加州現時累計新冠肺炎的確診個案近53萬宗，是美國其中一個疫情最嚴重的州分。聖昆廷州立監獄（San Quentin State Prison）的新冠肺炎死亡人數達23人，是該州疫情爆發最嚴重的一所監獄，超過2,000名囚犯受感染。

其他文章：【新冠肺炎】過去21日病例增一倍　印度確診個案突破200萬宗

其他文章：【環球樓市】新冠肺炎疫情顛覆置業心態 萊坊:未來12個月全球1/4人口或會搬家

疫情大爆發促使民眾要求加利福尼亞州州長紐森（Gavin Newsom）批准大規模釋放囚犯，以阻止疫情進一步蔓延。現時已有40多名囚犯向法院提交請願書，要求獲批提早釋放。

根據加州監獄官員指，疫情加劇或令1.76萬名囚犯能提前獲釋，這個數字比以前的高70％。惟一份在上週提交予聯邦法官的文件中提及，加州懲教局局長迪亞茲（Ralph Diaz）或會阻止其中約5,500人提前獲釋，有部分原因指出是由於當中有被判處無期徒刑的「危險人物」。

 

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撰文 : 梁翠麗

疫情 請願示威 加利福尼亞 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
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