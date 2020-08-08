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【在家工作】視像會議如見真人 美企研發全息技術機器

環球社會熱點 10:58 2020/08/08

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美國有企業研發出使用全息投影技術的新機器，讓民眾在家中使用機器，與同事或親友的全息影像交流。

新冠肺炎疫情全球大流行，在家工作成為疫情下的新趨勢。很多員工在家工作時，都會用到Zoom等視像會議程式，和同事開會商討公事。美國有企業研發出使用全息投影技術的新機器，讓民眾在家中使用機器，與同事或親友的全息影像交流，如同看到真人一般。

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路透社報道，總部設於洛杉磯的企業PORTL，研發出家用的全息投影機器。機器高約2.1米，寬度達1.5m米，深度約0.6米。該機器設有相機和白色投影背景，用家可以使用機器將全息影像傳送給其他人。

努斯鮑姆（David Nussbaum）為該公司行政總裁，過往研發出已故美國前總統列根（Ronald Reagan）的全息投影影像，並將英年早逝的說唱歌手Tupac Shakur的形象，以數碼形式再現於人前。

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努斯鮑姆指這款機器的用途廣泛，除了讓民眾用於公事會面外，更可讓服役的軍人與親友見面，以及因疫情要隔離的民眾與外界交流。

這部機器的價格為6萬美元（約46.8萬港元），如要配備洛杉磯企業StoryFile的人工智能，以將全息影像儲存，價格更達8.5萬美元（約66.3萬港元），似乎並非普羅大眾消費得起。但該公司預計，有望在未來三到五年內將價格下調，又計劃在明年初推出價格較低的小型設備。

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責任編輯：鄭錦玲

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