【ETF】未來資產推新ETF 針對中國機械人AI、半導體

▲ Global X推出四款新ETF

未來資產旗下Global X今日首日推出「Global X中國機械人及人工智能ETF」以及「Global X中國半導體ETF」，分別針對性各行業中可受惠於中國加速發展機械及人工智能應用，以及中國半導體行業之轉變的中國公司。兩者均提供港元及美元版本。

GX中國機智 （02807） 收報56.66元，成交額2720萬元；GX中國機智－U （09807） 收報7.31美元，成交額706萬美元。GX中國半導 （03191） 收報56.04元，成交額1.15億元；GX中國半導－U （09191） 收報7.24美元，成交額2860萬美元

未來資產環球投資（香港）行政總裁李禎鎬表示，機械人、人工智能和半導體生產之間環環相扣，將在中國科技轉型中發揮關鍵作用，進而推動經濟增長。兩款基金有助投資者以具成本效益的方式追蹤這些主題，並充分把握中國科技行業的潛力。

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編輯：謝智聰