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【TikTok反擊】字節跳動：若受不公平對待　將訴諸法院

環球政經 20:03 2020/08/07

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近日TikTok成為中美角力磨心，事件一直沒完沒了。

相關文章：【出售TikTok】字節跳動張一鳴：不放棄任何可能性

最新是美國總統特朗普（Donald Trump）頒布行政命令，禁止美國企業在45日後與TikTok母公司字節跳動，以及騰訊(00700) 旗下微信進行交易。對此，字節跳動發表聲明，批評該行政命令沒有遵循法律程序，對此感到非常震驚，並強調若公司未能獲得公正的對待，公司將訴諸美國法院。

相關文章：【出售TikTok】「抖音」母公司字節跳動創辦人張一鳴的全球化野心

此外，字節跳動提到近1年來，公司一直尋求與美國政府進行對話，就其憂慮提供建設性的解決建議，惟華府卻不遵循法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。字節跳動重申，旗下TikTok從來沒有與中國政府分享用戶數據，亦從未應要求審查過內容。

相關文章：【出售TikTok】字節跳動張一鳴再發信員工：全面封禁才是對方真正目的

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撰文 : 張以正

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