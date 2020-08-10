沙特阿拉伯拘留所環境惡劣　偷渡者人生受到威脅

沙特阿拉伯會定期逮捕未經簽證而在當地非法工作的人，許多人被關押在能容納32,000名囚犯的舒米希拘留所（al-Shumaisi），內裡有4棟大樓用於囚禁男囚犯、2棟大樓則為女囚犯，1棟大樓則用於兒童。幾名接受采訪的囚犯說，智能手機在抵達時會被沒收，阻止他們跟外界溝通。

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據英國《衛報》（The Guardian）報道，一位曾經受監禁的人士回憶當時的環境有多惡劣：「我們被當成動物，睡在沒有床墊、沒有衛生設施的金屬床上。」又指：「如果有錢，你可以購買乾淨的水，否則你只能從馬桶裡喝那些髒水。」

新冠肺炎令牢裏的生活更痛苦，由於生活環境狹窄和不衛生，被拘留者即使生病了，也無法獲得醫療保健，因此無法判斷患者真實情況。人權觀察組織（HRW）在4月曾呼籲海灣國家在新冠疫情期間，為被驅逐者提供拘留替代方案，因為在擁擠的拘留所中感染的風險很高。

聯合國表示，每年有138,000多名東非移民通過亞丁灣前往也門，希望能夠到達石油資源豐富的沙特阿拉伯尋找體力勞動工作。惟也門正處於戰爭之中，聯合國國際移民組織（IOM）曾警告指，移民工人可能會面對綁架、勒索、剝削和販運的危險。

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