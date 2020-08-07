【每日焦點】Canon數據洩漏事件　Check Point揭露Android設備存有風險

▲ 網絡不時有黑客攻擊情況發生，日本攝影器材商Canon被揭發數據洩漏事件。另有安全人員指，目前超過40%的Android設備存有安全漏洞。

網絡安全近年成為熱話，不時有黑客攻擊情況發生，最近，日本攝影器材商Canon就被揭發數據洩漏事件，黑客更發動勒索軟件攻擊。另外，Check Point研究人員發出警告，指目前有超過40%的Android設備，存有安全漏洞，呼籲用戶及供應商關注安全風險。

繼智能穿戴裝置品牌Garmin早前受網絡攻擊而中斷服務後，日本攝影器材商Canon亦受到黑客勒索！據外媒Bleeping Computer報道，Canon有超過10TB用戶數據被盜取，旗下超過20個域名亦受影響，包括Canon美國官網已出現「內部服務器錯誤（Internal Server Error）」的警示。該公司表示正調查事件中。

【網絡攻擊】Canon遭黑客勒索 至少10TB用戶數據被盜

網絡安全首要關鍵是要防患於未然，近日，有研究人員就發出安全警告，指不少Android設備搭載的晶片存有漏洞，會遭黑客濫用引發安全問題。Check Point研究人員表示，目前有40%以上的Android設備使用高通Snapdragon（驍龍）晶片，該晶片存有400多個漏洞，全球數百萬個設備或出現安全隱患。黑客可透過惡意應用程式，利用這些漏洞來繞過安全檢查點，從而盜取用戶相片，影片及定位數據等。

【安全隱患】Check Point研究人員指 Android搭載晶片現安全漏洞



【其他科技新聞】

<<【無懼打壓】TikTok推全新電視App 進一步擴展業務

<<【新機試玩】Samsung Galaxy Note20 Ultra上手實測【有片】

責任編輯：李寶如