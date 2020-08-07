【中芯股價】中芯又見債券折讓7成低價換股票　仍有逾300億元股票可換

▲ 中芯續見有投資者根據債券條款，以大折價換取股票。

中芯 （00981） 再有投資者根據2022年到期的零息可換股債券的條款及條件，發行普通股，投資界已密切關注。最新通告指，中芯將根據條款額外發行41.99萬股，每股發行價9.25元，較上一個營業日的收市價32.75元，折讓71.8%。反映當時入手這批債券的投資者，眼光獨到。

中芯自4月以來，頻頻見投資者透過的零息可換股債券，或公司授予的認股權而發行新股，股份發行量大增，截至3月底的股份結存數目為49.29億股，最新已增至74.39億股，其間股份發行股已大增25.1億股或50.9%。

據中芯早前在內地發行A股的招股書顯示，「可換股債券換股、股權激勵計劃帶來的相關風險」便指出，截至去年底，中芯存續的可換股債券包括零息可換股債券和永久次級可換股債券，合計發行規模12.15億美元，其中尚未換股金額合計12.08億美元，若未來全部換股，公司普通股將增加8.85億股。至於股權激勵計劃包括《2004​​ 年購股權計劃》《2014 年購股權計劃》和《2014 年以股支薪獎勵計劃》，部分購股權/受限制股份單位尚未授予或行權，若未來全部授予並行權，中芯普通股將增加3.67億股股。

若可換股債券及股權激勵，未來全部行使，將增加12.52億股，將相應稀釋其他股東持有的發行人普通股股份。

以今日收市價29.9元計，可換股債券及股權激勵仍可發行374億元股票，相當於中芯目前市值1720億元的約21%，若股價欠缺上升動力時，這批債轉股，隨着發行量增加，將對股價添加壓力。

記者：譚志偉

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