【新股IPO】傳百勝中國最快9月來港第二上市　集資20億美元

到底下一隻中概股回港第二上市是那一隻呢？

據外電報道，內地最大餐飲公司百勝中國正尋求監管機構批准，最快9月來港作第二上市，料將集資20億美元（約156億港元），並已悄悄遞交了上市申請。不過公司對此回應：「不作評論！」

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百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY；遍及逾1,400個城市經營逾萬家餐廳，而公司在美國的股價今年以來累升13%。

較早前公司公布今年第二季度業績，集團收入按年跌11%至19億美元（約147億港元），淨利潤跌26%至1.32億美元（約10億港元），經調整淨利潤按年跌23%至1.36億美元（約10.5億港元）。公司指已開始自疫情復甦，4月及5月銷售有改善，惟6月份再見弱勢，而第二季度可比銷售按年跌約11%，估計第三季仍將繼續受壓。

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