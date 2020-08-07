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【騰訊禁令】花旗：美國禁微信交易對騰訊收入影響十分有限　重申買入評級

即市財經 19:12 2020/08/07

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花旗稱美國禁微信對騰訊收入影響十分有限。

美國總統特朗普簽署行政命令，於45日後禁騰訊 （00700） 就微信WeChat在美範圍內進行任何相關交易，惹市場憂慮。花旗就白宮文件進行解讀稱，若美國當局對騰訊的限制僅涉及微信，禁止在美國使用微信，那麼對公司的財務影響將會十分有限。即使未來禁令覆蓋至遊戲範疇，只《PUGB Mobile》最傷，對整個手遊收入影響不足1%。該行重申「買入」評級及目標價649元。

花旗解釋，據騰訊首季財報披露，微信全球月活躍用戶約12億人次，當中海外地區的月活躍用戶有2億至3億，而美國佔其中的20%至25%左右，意味最多7500萬人次。

該行稱，實際上微信的美國本地用戶很少，大部分是中國留學生及華人在使用，便於與國內親友聯繫，甚少用於商業用途。因此，美國用戶的廣告轉化率較為分散及隨機，對騰訊收入貢獻非常小。

花旗續言，倘若禁令範疇擴展至騰訊發行的遊戲，其王牌手遊之一的《PUGB Mobile》面臨的風險最大。根據Annie App數據，《PUGB Mobile》來自美國的收入貢獻約3成，假如該款遊戲在美被禁，預計對騰訊整個手遊收入的影響不足1%。

該行認為，如果禁令再深一層地影響騰訊或旗下公司發行的遊戲，料對集團影響加大，尤其是旗下的Supercell和Riot Games。花旗根據騰訊去年第四季財報估算，有23%的遊戲收入來自國際遊戲，當中Supercell貢獻9%（而Supercell美國業務收入佔比達35%至 40%），餘下由美國、韓國及其他國家的《LoL》、《PUBG Mobile》、《CODM》和其他遊戲。以此推算，預計對今年手遊收入影響約5%，對整體遊戲板塊收入影響為2%。

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編輯：陳華

 

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