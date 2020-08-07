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【國泰危機】國泰11供7供股計劃獲超購0.37倍

即市財經 19:11 2020/08/07

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國泰航空公布供股計劃認購結果，獲超額認購。

新冠肺炎重挫航空業，早前獲港府介入營救的國泰航空 （00293） ，公布11供7的供股計劃認購結果，獲超額認購0.37倍，較原定發行可供認購的股數超出近9.27億股。

國泰收市後發通告，供股包銷協議條件全部達成，而每持有11股可獲發7股的供股計劃更獲超額認購，共收到882份認購約34.3億股的有效申請，相當於可供認購約25億股的137%。

其中，包括556份根據暫定配額通知書申請暫定配額的有效接納，申請總計24.4億股供股股份，相當於可供認購的供股股份總數約97.5%。

另有326份申請，申請額外供股股份的有效接納，申請約9.89億股供股股份，相當於供股股份總數約39.5%。

由合資格股東的供股申請已佔可供認購股份的97.5%，只有餘下約6,242萬股可供額外認購，國泰董事會決定按每份申請的申購股份數，以約6.3%比例分配予額外申請的合資格股東。

供股股份將於下周二（11日）起於聯交所買賣；至於全部或部分未成功申請認購額外供股股份的退款支票，預計於下周一（10日）或之前寄發予申請人。

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