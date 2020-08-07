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人行下周四在港發300億人幣央票 昨稱在港發行央票常態化

即市財經 19:12 2020/08/07

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人民銀行下周四再在香港發行人民幣票據

人民銀行宣佈，將在香港發行共300億元（人民幣，下同）央行票據，其中200 億元為三個月期，另外100億元為一年期。投標將於 8 月 13 日（星期四）進行，並於8 月 17 日（星期一）交收。另外，總計上半年，人民銀行共在港發行6期央行票據，規模達800億元。

昨日發表的第二季中國貨幣政策執行報告中提到，人行第第二季於香港成功發行3期共400億元央行票據。其中，3個月期、6個月期和1年期品種分別發行200億元、100億元和100億元。

報告稱，在港常態化發行人民幣央行票據既增加了香港市場高信用等級人民幣投資產品系列和人民幣流動性管理工具，亦有利於帶動其他發行主體在離岸市場發行人民幣債券，進一步推動人民幣國際化。

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編輯：謝智聰

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