【美股焦點】道指再現「黃金交叉」 3月低位累計反彈近5成

美股自3月大跌市以來大幅反彈，道指經歷5個月的升勢，已形成「黃金交叉」。周四（6日）道指50日移動平均線達到26251點水平；升穿了200日移動平均綫26229點，從技術走勢來看是利好後市表現。

要注意的是，黃金交叉是一個滯後指標，能夠用於確認升市訊號，但未必能準確反映後市表示，或成為走勢陷阱。黃金交叉也有「失靈」的先例。比如2016年1月，當時道指也出現過黃金交叉，但隨後道指卻重挫轉而形成死亡交叉。

道指上次出現黃金交叉還要追溯到2019年3月19日，當時股市穩步上漲，直到近一年後，才在新冠肺炎疫情的衝擊下構成「死亡交叉」。

就在一個月前，標普500指數已率先出現了黃金交叉。納斯達克指數自3月23日的低點以來已經上漲了近62%，標普500指數上漲了近50%。道指亦反彈了47%。

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編輯︰侯景成