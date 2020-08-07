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【好想去旅行】華航復飛香港往返台北航線　8月有18航班惟座位緊張

商業 19:19 2020/08/07

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中華航空公布8月營運航班資訊，香港往返台北桃園機場的航班已復飛，不過8月合共只有18航班，而且售價不菲。（華航facebook截圖）

疫情下，「好想去旅行」是不少港人的心聲，其實現時在有限制條件下，已可飛台灣。中華航空官網昨日（6日）公布8月營運航班資訊，陸續恢復部分國際航線航班，當中包括香港往返台北桃園機場的航班已復飛，不過8月合共只有18航班，而且售價不菲。

【好想去旅行】台航空公司推偽出國航程自救　旅程開賣5分鐘售罄

【好想去旅行】日本愛知縣開建「吉卜力公園」　料2022年秋季落成

8月航班載客日期為8月2日、3日、 5日、 7日、 9 日、10日、12日、14日、16日、17日、19 日、21日、23日、24日、26日、28日、30日及31日，每天只提供1航班。

記者根據提供的日期，嘗試預訂8月9日至8月16日的航班，竟要花費5,252元。而預訂8月28日至8月31日的航班，則需要3,832元。話雖如此，但航班座位仍然緊張，以8月31日台北返香港為例，經濟艙只剩4個座位。(按此購票)

8月9日至8月16日香港往返台北的航班，竟要花費5,252元。（華航官網截圖）

8月28日至8月31日香港往返台北的航班，則需要3,832元。（華航官網截圖）

航班座位緊張（華航官網截圖）

新航香港往來新加坡航班　9月增至每日1班

除了華航，新加坡航空宣布，將於今年9月1日起，香港往來新加坡的航班由現時每周3班，增加至每日1班，中午機去早機返，以方便旅客經新加坡轉機前往澳紐、歐洲及東南亞等全球31個航點。以9月8日至9月11日的航班為例，需要2,656元。(按此購票)

9月8日至9月11日香港往來新加坡的航班，需要2,656元。（新航官網截圖）

【香港疫情】疫情升溫　美國航空及聯合航空停飛香港

記者：朱悅瀅

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