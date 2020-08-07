批評特朗普政府虛偽 米歇爾認患輕度抑鬱

美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）日前透露，因新冠疫情、種族紛爭及特朗普的行事等問題影響，近日患上輕度抑鬱。

米歇爾日前於網上廣播節目“ Michelle Obama Podcast ”中透露，因為疫情肆虐關係逗留家中，但這段時間很難維持做運動的習慣，也很難入睡，自己的情緒飄忽起伏，更會在半夜驚醒，形容人生從未感到如此沉重。

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同時是民主黨熱門副總統人選的她解釋，疫症下需要隔離，還有近來社會發生的反種族歧視及反警暴示威浪潮，從中看到特朗普政府日復一日的虛偽，日復一日，令她感受到重擔。

米歇爾意會到自己與正受輕度憂鬱影響，表示要管理情感上的高山低谷，就需要了解自己和確實帶來快樂的事物。

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早前一項調查顯示，美國已有超過三成成年人，因為疫情出現持續焦慮及抑鬱徵狀。世衛組織亦曾警告，疫情會造成焦慮和疏離感，加上恐懼感染病毒，又或害怕親友會染病離世等，令精神健康出現問題的人數大增。

專家建議若發現有憂鬱傾向，可在日常作息中建立健康的生活規律，包括按時進食及做運動，均有助舒緩情緒。

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