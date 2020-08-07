【先睹為快】蘋果公開macOS Big Sur預覽版　近20年來最大更新

▲ iOS 14和iPadOS 14的Beta版本早已亮相，果粉期待已久的macOS Big Sur，亦公開預覽版。

蘋果於WWDC 2020上，發表了自Mac OS X推出以來，桌面操作系統最重大的一次更新。近日macOS Big Sur終於進入公開測試（Public Beta）的階段，但由於macOS Big Sur仍處於早期試驗，Mac用家可能會遇到Bug，某些軟件亦無法在新系統上完美運作。

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iOS 14和iPadOS 14的Beta版本早已亮相，果粉期待已久的macOS Big Sur，亦公開預覽版。安裝更新後，桌面從視窗邊角的弧度、調色盤到質感，統統截然不同。macOS Big Sur的色彩將更加豐富，並增強黑暗模式；應用程序圖標更接近於iOS的圓角矩形，又添加一個類似iOS專屬的控制中心，方便用家設置Wi-Fi、藍牙連接，以及調節屏幕亮度和音量等。

macOS Big Sur畢竟仍在測試中，系統穩定性未有保證，建議大家升級前最好先作安全備份工作。

責任編輯：姚慧儀