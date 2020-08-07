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【全民檢測】長實旗下海逸酒店：15家酒店2,500名員工會參與病毒檢測

即市財經 18:59 2020/08/07

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長實旗下海逸酒店宣布，會動員2500名員工參與檢測。

行政長官林鄭月娥周五宣布擴大病毒檢測，將免費為全港市民進行自願病毒檢測。全民檢測消息公布後，長實 （01113） 旗下海逸國際酒店集團董事高寶珍表示，海逸國際酒店支持政策，正了解病毒檢測計劃詳情，將動員旗下15家酒店合共約2,500名員工積極參與。

高寶珍稱，相信進行病毒檢測，不但能讓員工安心，也能在工作上為顧客提供信心。高寶珍指，加強抗疫成效有助本地旅遊、酒店及餐飲等行業早日復甦。

海逸國際酒店集團有15家酒店，當中華逸酒店有參與港府25間被徵用的隔離酒店。

海逸15家酒店包括：

  • 九龍海逸君綽酒店
  • 港島海逸君綽酒店
  • 歷山酒店
  • 北角海逸酒店
  • 都會海逸酒店
  • 8度海逸酒店
  • 嘉湖海逸酒店
  • 九龍酒店
  • 紅磡灣海韻軒
  • 紅磡灣海灣軒
  • 九龍海灣酒店
  • 馬鞍山海澄軒
  • 葵涌雍澄軒
  • 青逸酒店
  • 華逸酒店

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編輯：麥德銘

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