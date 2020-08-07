【全民檢測】長實旗下海逸酒店：15家酒店2,500名員工會參與病毒檢測

▲ 長實旗下海逸酒店宣布，會動員2500名員工參與檢測。

行政長官林鄭月娥周五宣布擴大病毒檢測，將免費為全港市民進行自願病毒檢測。全民檢測消息公布後，長實 （01113） 旗下海逸國際酒店集團董事高寶珍表示，海逸國際酒店支持政策，正了解病毒檢測計劃詳情，將動員旗下15家酒店合共約2,500名員工積極參與。

高寶珍稱，相信進行病毒檢測，不但能讓員工安心，也能在工作上為顧客提供信心。高寶珍指，加強抗疫成效有助本地旅遊、酒店及餐飲等行業早日復甦。

海逸國際酒店集團有15家酒店，當中華逸酒店有參與港府25間被徵用的隔離酒店。

海逸15家酒店包括：

九龍海逸君綽酒店

港島海逸君綽酒店

歷山酒店

北角海逸酒店

都會海逸酒店

8度海逸酒店

嘉湖海逸酒店

九龍酒店

紅磡灣海韻軒

紅磡灣海灣軒

九龍海灣酒店

馬鞍山海澄軒

葵涌雍澄軒

青逸酒店

華逸酒店

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編輯：麥德銘