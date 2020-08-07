【印度疫情】累計確診破200萬 醫護罷工爭取防護裝備、加人工

▲ 周五（7日）起，印度全國超過350萬醫務人員罷工兩天，旨在爭取更高的薪酬和足夠的防護裝備。

印度是亞洲新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情最嚴重的國家，累計確診數字突破200萬。周五（7日）起，全國超過350萬醫務人員罷工兩天，旨在爭取更高的薪酬和足夠的防護裝備。

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在印度，醫護要挨家挨戶、上門追踪確診患者；若患者住在偏遠地區，醫護要徒步走到患者府上；若遇上雨天，更要乘船涉水而行；加上防護裝備有限，醫護感染風險大增。有罷工者表示：

「到目前為止，全國至少有100名醫護死於新冠肺炎，但政府尚未為醫護提供任何保險。」（“At least 100 health workers have died of Covid-19 in the country so far, but there has been no insurance provided to them by the government,”）

有10個工會參與這次罷工，其中包括救護車司機和社區中心廚師。他們大部分人與州政府簽訂合同，每月薪酬僅約3,000印度盧比（約310港元）。

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新德里賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）社會醫學與社區衛生中心負責人達斯古普塔（Rajib Dasgupta）指出，印度有多個疫區，疫情嚴重程度不一。專家估計，距離當地疫情見頂，尚有數月，屆時將為國家醫療體系帶來沉重負擔。

但政府仍以死亡率低自我安慰，目前印度累計死亡人數達41,585人，佔確診個案2%。專家估計，死亡數字只能反映曾接受檢測的患者，那些未經檢測已病逝的人則不計算在內。

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記者：葉芷樺