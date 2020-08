【印度疫情】累計確診破200萬 醫護罷工爭取防護裝備、加人工

印度是亞洲新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情最嚴重的國家,累計確診數字突破200萬。周五(7日)起,全國超過350萬醫務人員罷工兩天,旨在爭取更高的薪酬和足夠的防護裝備。

【歐洲第二波疫情】比利時肉廠至少50確診 225人隔離

【美國疫情】學生上載校園逼滿人照片 反遭校方罰停課

在印度,醫護要挨家挨戶、上門追踪確診患者;若患者住在偏遠地區,醫護要徒步走到患者府上;若遇上雨天,更要乘船涉水而行;加上防護裝備有限,醫護感染風險大增。有罷工者表示:

「到目前為止,全國至少有100名醫護死於新冠肺炎,但政府尚未為醫護提供任何保險。」(“At least 100 health workers have died of Covid-19 in the country so far, but there has been no insurance provided to them by the government,”)