【新冠肺炎】過去21日病例增一倍　印度確診個案突破200萬宗

新冠肺炎疫情肆虐，印度疫情再創紀錄，在21日內新增逾100萬宗確診個案，昨日（6日）再新增超過6萬宗，累計確診個案達203萬宗，有逾4萬人因病死亡。

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印度的確診人數在短短的21日便由100萬人，增至200萬人，時間較現時疫情最嚴重的美國及巴西更短，兩地分別在62.2日及35.7日，才由100萬宗確診，增至200萬宗。有專家擔心，按現時的增長速度，印度的疫情將很快超越美國和巴西，成為全球疫情最嚴重的國家，除非有疫苗，否則難以逆轉惡化的趨勢。

當地政府早前為拯救受疫情重創的經濟而逐漸解封，容許民眾跨省流動，惟很多民眾未有戴口罩及保持安全社交距離，令過去疫情較輕的省份成為新的疫情爆發點。

印度總統莫迪的內閣中，已有內政部長夏哈（Amit Shah）和石油部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）確診新冠肺炎，需住院治療。

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