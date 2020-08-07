港交所諮詢擴大紀律處分權力　變相逼上市公司炒失當高層、董事

▲ 港交所刊發有關檢討紀律處分權力及制裁的諮詢文件。

港交所 （00388） 發表諮詢文件，建議修訂聯交所的紀律機制﹐修訂紀律處分權力及制裁措施，為期兩個月，至10月9日。港交所諮詢著重加強對個別人士的失當及違反《上市規則》的行為的追究權力，以及施加適當的制裁，包括由現時針對公司董事作聲譽性制裁，擴大可對公司高級管理層出手，也增設「董事不適合性聲明」最嚴重的聲譽制裁，增加對上市公司保留失當董事、高層的潛在不便，變相逼令公司更換人選。

現時，港交所針對上市公司違反《上市規則》後，可對上市公司的相關人士作聲譽制裁，依嚴重性由淺至深：私下指責、載有批評的公開聲明、公開譴責、損害投資者權益聲明。

是次諮詢中，港交所建議擴大「損害投資者權益聲明」的適用範圍，由現任或前任同事，新納入高級管理階層成員；增設新制裁「董事不適合性聲明」，較「損害投資者權益聲明」更為嚴重，但只適用於董事。

港交所在諮詢文件建議，將「高級管理階層」定義為擔任行政總裁、監事、公司秘書、營運總監或財務總監；或在董事直接權限下執行管理職能；或在公司通訊或其他資料中被指為高層的人士。

補救性制裁降低門檻 不炒人或停牌除牌

在後續制裁方面，港交所建議，若上市公司保留被發出「損害投資者權益聲明」或「董事不適合性聲明」的高層或董事職位，港交所可以禁止上市公司使用市場設施，如公司有意批新股將不獲通過。港交所建議，將有關禁止使用市場設施制裁門檻降低，刪去現行施加禁令中「故意」 或「持續」（未能 履行職責）的條件。

另外，港交所也會保留在嚴重個案，要求上市公司停牌或取消上市地位，和執行修正或補救性制裁的權力。

港交所也建議，將紀律機制的覆蓋範圍擴大，將例如結構性產品的擔保人、與聯交所簽訂協議或承諾的有關各方也包括在內。

港交所上市主管陳翊庭表示，聯交所跟據《上市規則》設立的紀律機制已有一段時間未有作出重大的修改，希望全面檢討有關機制使其切合所需，繼續維持市場質素，符合持份者的期望並與國際最佳常規一致，也加強對失當行為的阻嚇作用。

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記者：麥德銘