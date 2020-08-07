【人民幣】人民幣急跌　專家倡近7算逢低吸納

▲ 市場擔心美國封殺內地科企，拖累人民幣急跌，惟星展專家建議散戶逢低收集。

市場擔心美國大選前中美或全方位「開戰」，累及人民幣滙價今天（8月7日）急跌，在岸價及離岸價兌美元一度跌穿6.97關口。專家料人幣短期或失守7算大關，但無改中長期看好觀點，且建議投資者若對人幣有需要，宜逢低吸納，如再逼近7算可趁低收集。人幣1年定存息普遍有兩厘，亦足以抵銷滙價走貶的影響。

人民幣在岸價今早曾急挫200點子，低見6.9739；而反映境外市場的離岸價，更插水逾300點子，低見6.9748。午後才收復6.96及6.97大關，但亞洲收盤後離岸價又低見6.9715。

中央維穩 人滙料穩中偏強

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，若下周六（15日）中美高規格對話一旦「反枱」，暫難達成具體貿易協議，或累及人幣再走弱，逼近7算心理關口，惟此乃難得的低吸好時機，因料下半年在岸價約在6.85至7上落，年底見6.95。

東亞（00023）貨幣及利率交易部主管陳德祥亦指，受惠美元轉弱，加上若新冠肺炎有疫苗解藥，令全球疫情年底漸受控，以及美國總統大選明朗化後，中美博奕降温，在岸價在樂觀的情況下，年底有望挑戰6.9高位。

陳德祥補充，中央在維穩的大前提下，料在岸價暫仍反覆偏強，絕不會重蹈2015年8月11日突急貶，由現時至年底，料在6.9至7算間浮沉。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文不約而同指，最近已將在岸價的年底目標價，從7算上調到6.92至6.95，主因佔美滙指數最大比重的歐元近日擺脫弱勢，美元反覆下跌，非美貨幣止跌勁彈。

顏劍文又說，自5年前「8.11」滙改後，中央過去一兩年已鮮有落重藥干預市場，反而以針對性的市場操作對應不同情況，相信暫毋須再採擴大人幣日間波幅等新措施，應付市場衝擊。

至於外媒擔心，內地本月有逾萬億元流動性缺口，顏劍文指絕不憂鬧錢荒，畢竟上述疑慮不時傳出，惟以內地近期在疫後稍為收緊銀根看，凸顯頭寸並不太緊絀。

花旗看好 年底望重上6.92

外資大行亦上調人幣年底預測，花旗從6.94微升至6.92。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，預計未來3個月在岸價約為6.95，但年底有望重上6.92。至於半年至1年後或高見6.9，主因美元走弱等。

如以在岸價今天收報6.9598，現時最牛預測的是東亞，料年底或衝上6.9，較花旗的6.92更樂觀。

不過，招商永隆司庫蕭啟洪相信，人幣短綫仍在6.98至7算上落，中美角力暫難化解分歧，7算心理關口隨時得而復失，但深信不會跌破7.2新低。

而花旗今天的報告料，離岸價有機挑戰6.8高位。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源