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【名人專訪】奇華第三代同步加入　打造香港手信品牌

名人薈萃 14:00 2020/08/09

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由上海街的一間老餅舖，82年間擴展到100間分店。生意愈做愈大，黃錫祥形容「好彩」。其中一個「好彩」是家族生意有人承傳，「其他同類型的餅店，很多已經後繼無人，幸好我這一代有我哥哥、弟弟和我，下一代就有我的兒子和侄兒。」

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兩代人共同打理家族生意，第二代有主席黃錫祥（中間）及董事總經理黃錫禧（右二），第三代有執行董事黃嘉偉和黃嘉信（左一及左二），以及執行董事兼總經理黃嘉傑（右一）。（圖片由受訪者提供）

推新系列因心中有火

現時奇華第三代有黃錫祥的兒子黃嘉傑及侄兒黃嘉偉，分別擔任公司的執行董事兼總經理及執行董事，二人管理營銷及主理生產。兩人先後於1997及2008年由外國回流香港，即加入奇華。黃錫祥兒子只是比父親稍遲2年，幾乎與父親同步加入公司，畢竟黃錫祥決定接手奇華之時，其實是準備退休的。

兩代人「拍住上」共同經營公司，不得不提手信系列。「香港終於有手信！」這句廣告口號深入民心，黃錫祥表示，之所以會開拓手信系列，全因為心中有團火，「為何每個地方都有自己特色的產品做手信，香港就沒有？所有手信的市場有一定的發展空間。」

手信系列於2004年推出，當初只供貨給旅行社售賣，主打日本旅客，及後邀得本港著名漫畫家阿虫，手繪設計系列的包裝後才開始大做，在各門市售賣。多款餅食中，以老餅婆餅最受遊客及買作送禮的本地客歡迎。兩代人銳意將奇華與香港手信畫上等號，即使香港長期沒有代表性的手信，要打進手信巿場也不是易事，「起碼用了10年時間，才能讓其他人想到香港手信就會想起奇華。」

致力融入大中華市場

手信系列帶動餅店生意，在2005年品牌進軍內地市場，在深圳開設首間內地分店。雖然中式餅食的目標客人以華人為主，但中、港、台三地的口味或習俗卻不同，要按當地情況再作調整。

對與他共事多年、接下來掌舵的第三代，他的評價是：「他們表現都ok，起碼會互相尊重和溝通。只要他們可以說服到我，就會讓他們去做。」他形容，要承傳就需要多溝通，讓下一代了解品牌的一路以來的定位和方向，「我認為他們到現時已了解到當中的道理。」他希望「奇華精神」可以一直承傳下去。

節錄自第666期《iMoney Focus》封面故事。

 

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撰文 : 楊子瑩

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