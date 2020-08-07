【新股IPO】寶尊擬計劃來港作第二上市集資39億元 已委任上市負責行

▲ 公司於2015年於美國納期達克上市，當時籌集約2億美元（約15.6億港元）。

據彭博報道指，電商服務公司寶尊（美：BZUN）計劃來港作第二上市。報道指，集團已委任花旗、招銀及瑞信作上市負責行，計劃集資約5億美元（約39億港元），公司最快於9月份開始籌備上市計劃。

報道引述知情人士指，股份出售細節包括規模和上市時間表仍可能改變。花旗及瑞信的代表均拒絕評論；寶尊及招銀的代表未有作出回應。

集團主要專注提供品牌電子商務為核心一站式商業解決方案，涉及店鋪運營、數字營銷、IT解決方案、倉儲配送、客戶服務等5大內容。

集團業務覆蓋從品牌官方商城，至線上購物平臺天貓與京東 （09618） 及社交移動商城，線下智能門店等全渠道的構建。

公司於2015年於美國納期達克上市，當時籌集約2億美元（約15.6億港元）。

寶尊昨收報41.98元，跌3.4%，目前公司市值約26.5億美元（206.7億港元）。

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