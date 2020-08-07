▲ 【歐洲第二波疫情】比利時肉廠至少50確診 225人隔離

歐洲第二波爆發疫情，比利時疫情持續。在比利時毗鄰法國的邊境城市，一間肉廠爆發集體感染，至少50人確診感染新冠肺炎，225名員工需家居隔離。英國收緊對比利時的入境限制，曾到該國的人入境英國後須隔離14日。

位於比利時西部斯塔登（Staden）的肉廠Westvlees爆疫，肉廠有數名法國籍員工染疫，同時亦聘請了不少羅馬尼亞人。切肉部門225名員工周四（6日）開始居家隔離。

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斯塔登市長Francesco Vanderjeugd，225名員工已接受病毒檢測，164人已有結果，50人確診。被問到隔離令會否擴大至全廠850名員工，他稱，仍等待更多結果，將擴大檢測。

由於斯塔登鄰近法國，對於有2名法籍員工已確診，Vanderjeugd坦言，未知確診的50人住在那裡，很大機會有很多人住在法國。

Westvlees發言人霍德里（Manuel Goderis）表示，該肉廠有850名員工，可以肯定的是，只有切肉部門的員工確診，其他部分將繼續運作。

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比利時的人均感染率是全球數一數二高的國家，早前成功控制住疫情後，近月確診人數再急升。

繼西班牙和盧森堡後，英國要求，來自比利時、巴哈馬和安道爾的人，入境英國後必須隔離14天，威爾士則不受限，英國時間周六（8日）清晨4時生效。

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記者：鄧燕君