【美國疫情】學生上載校園逼滿人照片 反遭校方罰停課

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過488萬人確診，死亡人數突破16萬，美國總統特朗普致力推動學校於秋天復課。佐治亞州有學生於開學首天拍下校園逼滿了人、防疫措施不足的情況，在網上社交媒體引起爭議，但該名學生遭到校方罰停課。

【美國疫情】CDC對復課潑冷水 兒童返學校更易受感染

【美國疫情】單日死亡創3個月高 專家料年底30萬人死

佐治亞州的波爾丁縣（Paulding County）學區約有3.1萬名學生，該學區周一（3日）安排學校復課，同時亦批准學生選擇在家上課，該區約有2萬名學生返校上課。

《紐約郵報》（New York Post）報道，屬該縣的北波爾丁高中（North Paulding High School）的學生沃特斯（Hannah Watters），於復課首日拍下校園的情況。相中可見校園的走廊逼滿了學生，只有少數學生戴上口罩，也沒有維持適當的社交距離。

沃特斯更在校園進行統計，發現由周一至周三（5日），除了她的班級外，其餘所有班級中，只有不到一半的學生戴上口罩，而各班都有20至30名學生。沃特斯將相片及記錄校園情況的影片上載到社交媒體Twitter，相片隨即在Twitter引起討論，並獲得約9.3萬名用戶讚好。

籲美國不要退出世衛 譚德塞：與資助無關

【新冠疫苖】特朗普：疫苖有望11月3日左右面世

沃特斯其後表示，她在上載相片和影片，遭到校方以未經准許在校園走廊使用手提電話，和未經同意下張貼未成年人的照片到網上為由，罰她停課5日。

沃特斯批評校方重開學校的做法並不安全，指出校內很多人都不遵守疾控中心（CDC）的指引，而該縣也沒有強制執行這些防疫措施，隨時令校園爆發疫情。

據悉，亞特蘭大州最大學區格威奈特縣（Gwinnett County），在復課首日已出現疫情，大約260名教職員的新冠病毒檢測結果呈陽性。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

▲ 佐治亞州有學生於開學首天拍下校園逼滿了人、防疫措施不足的情況，遭到校方罰停課。